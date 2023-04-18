Ансамбль «Сийг» представит Ингушетию в Астрахани на всероссийском фестивале

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» стал одним из 60-ти финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов и примет участие в очном зональном конкурсном этапе, который пройдет 16-18 мая в Астрахани, проинформировал газету «Ингушетия» худрук коллектива Магомед Имагожев.

По его словам, в финале примут участие юные танцоры из ЮФО и СКФО, ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.

«В итоге фестиваля назовут 20 обладателей грантов национального проекта «Культура». Эти средства станут для танцоров хорошим подспорьем для улучшения материально-технической базы своих коллективов, создания новых концертных программ и организации гастролей. Нашу делегацию на фестивале возглавит замминистра культуры Ильяс Евлоев», — отметил Имагожев.

Напомним, образцовый художественный коллектив Ингушетии «Сийг» создан в ДК села Троицкое в 2014 году. В ансамбле имеется два состава — старший и младший, сегодня выступают более 40 танцоров возрастом от 5 до 25 лет. В репертуаре коллектива более двадцати ярких хореографических постановок.

 

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