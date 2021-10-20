Туризм

Башенный комплекс «Вовнушки» в Ингушетии вошел в список самых красивых крепостей России

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Эксперты выяснили, какие крепости и форты россияне считают самыми красивыми, в список вошел башенный комплекс «Вовнушки» в горной Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Tvil. ru.

Первое место в рейтинге наиболее интересных средневековых сооружений заняла Генуэзская крепость в Судаке. За нее проголосовали 28 процентов опрошенных. Почти каждый пятый отметил красоту фортов Кронштадта, каждый десятый — Соловецкую крепость в Архангельской области.

Также в список вошли Псковская и Новгородская цитадели, Оборонительное кольцо Кенигсберга, Коломенский кремль, цитадель Нарын-Кала в Дагестане, Русские ворота турецкой крепости в Анапе и башенный комплекс «Вовнушки» в Ингушетии, говорится в сообщении.

«Вовнушки» — средневековой комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, расположенных на двух скалах. Два отдельных неприступных замка в древности соединялись подвесным мостом.

«Вовнушки» в 2008 году стали финалистом конкурса «7 чудес России», как удивительная рукотворная достопримечательность страны. А в 2010 году Центробанк выпустил памятную монету с изображением замкового комплекса.

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