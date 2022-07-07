Более 2 тыс. малоимущих семей в Ингушетии получат жертвенное мясо в честь Курбан-байрама

«Акция проводится по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова на средства национального фонда развития Ингушетии. Всего планируется охватить свыше 2 тыс. семей», — сказал представитель кабинета министров.

По его словам, все необходимое для этих целей поголовье закуплено на территории республики.

Большая часть животных приобретена фондом у сельхозпредприятий, прибыль они пустят на последующее обновление и увеличение поголовья.

МРС и КРС будут распределены по населенным пунктам, где администрациями муниципалитетов и местным духовенством будут розданы семьям, не имеющим финансовых возможностей самостоятельно провести обряд жертвоприношения. Кроме того, в списки попадут люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи погибших в ходе спецоперации в Украине, а также родственники умерших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов.

Активное участие в акции по традиции примут волонтеры и добровольцы региона.

В регионе до 8 июля будут проводить специальные ярмарки, где жители смогут приобрести животных по цене ниже рыночной.

Курбан-байрам — (в Ингушетии называется «Г1урба») — ежегодный праздник жертвоприношения у мусульман, отмечаемый 10 числа 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Ко времени Курбан-байрама приурочен хадж в Саудовскую Аравию к святыням ислама.

Там паломники совершают обряд жертвоприношения в долине Мина. В этот день не только паломник, но каждый имеющий средства мусульманин обязан принести жертву: одна треть мяса жертвенного животного обычно идет на трапезу, а остальное раздается малоимущим.

Праздновать день жертвоприношения начинают с самого утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшую одежду, произносят утреннюю молитву. Через некоторое время они собираются в мечети на проповедь и праздничную молитву, после этого совершают обряд жертвоприношения.