Ид аль-Адха

Глава МВД Ингушетии поздравил жителей региона с праздником Ид аль-Адха

0

Руководитель МВД России по Ингушетии Михаил коробкин поздравил жителей республики со священным праздником жертвоприношения Ид аль-Адха — ГIурба, сообщается на официальном сайте силового ведомства.

«Уважаемые жители и гости Ингушетии! Благословенный праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам, ГIурба) отмечают мусульмане по всему миру. От себя лично и от всех сотрудников министерства внутренних дел по республике, в рядах которого несут службу мусульмане многих национальностей, сердечно поздравляю жителей и гостей республики с праздником Курбан-байрам». — сказал Михаил Коробкин.

«Да примет Аллах вашу жертву, молитву и все благие дела! Мира, добра и счастья вам в эти дни и до конца времен», — добавил руководитель ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Авиарейсы по четырем новым направлениям запустят из Ингушетии с начала августа
Президент России поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Глава Ингушетии поздравил мусульман с праздником жертвоприношения Ид аль-Адха
В отдаленном ингушском селе заменили ветхий участок водопровода по просьбе местных жителей
Два района в Ингушетии останутся без газа из-за ремонтных работ
В аппарате УПЧ состоится прием граждан с участием представителей ОПФР по Ингушетии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню флага республики
Дело экс-министра образования Ингушетии о махинациях при оснащении технопарка дошло до суда
В Ингушетии пройдет викторина в онлайн-формате «Знаем язык — сохраняем его»
Ингушский штангист Хас-Магомед Балаев одержал победу на чемпионате России
В краеведческом музее проходит выставка к 98-летию со дня образования Ингушской автономной области

Главное

Яндекс.Метрика

 