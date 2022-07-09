Глава МВД Ингушетии поздравил жителей региона с праздником Ид аль-Адха

«Уважаемые жители и гости Ингушетии! Благословенный праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам, ГIурба) отмечают мусульмане по всему миру. От себя лично и от всех сотрудников министерства внутренних дел по республике, в рядах которого несут службу мусульмане многих национальностей, сердечно поздравляю жителей и гостей республики с праздником Курбан-байрам». — сказал Михаил Коробкин.

«Да примет Аллах вашу жертву, молитву и все благие дела! Мира, добра и счастья вам в эти дни и до конца времен», — добавил руководитель ведомства.