По лунному календарю особый день, знаменующий собой окончание мусульманами священного паломничества в Мекку, каждый год отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа. В этом году первый день праздника почти миллиарда мусульман пришелся на субботу.

В преддверии ГIурбан ди (день жертвоприношения — по-ингушски) в разных населенных пунктах республики можно заметить размещенные поздравительные баннеры, развернувшиеся ярмарки по продаже жертвенных животных, на прилавках магазинов появляются подарочные коробочки со сладостями, в ряде регионов этот день объявляют нерабочим, а люди все чаще ведут разговоры о желательных действиях для достижения довольства Всевышнего в эти благословенные дни.

Традиционно празднование Курбан-байрама в Ингушетии больше ассоциировалось с походами мужчин в мечети и на кладбища, хлопотами, связанными с жертвоприношением, раздачей мяса нуждающимся и принятием гостей.

Но последнее десятилетие усилиями общественников, меценатов, администрации городов и неравнодушных жителей Ингушетия отмечает ГIурбан ди на республиканском уровне. Не стал исключением и этот год.

Днем 9 июля в парке Малгобека горожан и гостей ждали настоящие народные гуляния, организованные неравнодушными жителями, молодежным советом совместно с администрацией города и «Юнармией».

Для создания атмосферы праздника в этот священный день были подготовлены различные зоны досуга. Женщины могли принять участие в конкурсах чтиц Корана, в викторинах на знание религии, в мастер-классе по каллиграфии. Мужчин ждали спортивные соревнования: борьба на поясах, перетягивания каната, бег в мешках, велосостязание, настольный теннис и турнир по футболу. Дети же могли совершенно бесплатно покататься на аттракционах, угоститься сладкой ватой, мороженым, квасом и получить долгожданные подарки.

Житель Малгобека Зелимхан — один из первых инициаторов празднования Курбан-байрама в своем родном городе, который совместно с родственниками и друзьями с 2015 года принимает активное участие в организации народных гуляний.

«Помню, в 2014 году впервые масштабно отметили день жертвоприношения в Назрани по инициативе общественников, это был красивый пример, и мы также приложили все усилия, чтобы поближе познакомить наших горожан с главным праздником ислама, — вспоминает Зелимхан. — Были те, кто не верил, что кто-то придет в парк, и уверяли, что наши подарки и угощения пропадут. Но в первый же год пришли тысячи человек. Среди них оказались и русские, которым стало интересно, как проходят религиозные праздники. После они долго благодарили нас за возможность познакомиться с Курбан-байрамом».

Фатима — одна из главных организаторов конкурсов для женщин с 2015 года.

«Традиционно мы подготовили исламскую викторину, конкурс на нарезку фруктов, конкурс на красивое повязывание головного убора — платка. А для детей основными конкурсами стали чтение Корана и викторина на знание своей религии», — делится активистка города.

Но и на этом праздник не закончился для малгобекчан. В понедельник, 11 июля, их ждало продолжение на территории ипподрома: скачки, стрельба из лука и пневматического оружия, конная прогулка на лошадях и викторины.

«Новая мечеть» сельского поселения Кантышево хорошо знакома жителям этого населенного пункта, там не раз организовывались мероприятия для мужчин, женщин и детей. В этом году волонтёрами и активистами мечети впервые было принято решение массово организовать празднование великого праздника мусульман.

Утром 9 июля имам мечети Хамзат Зурабов прочитал праздничную проповедь перед собравшимися. Он обратился к истории праздника Курбан-байрам и пояснил, что суть этого праздника не в убое животных, а в благочестии и богобоязненности.

Конкурсы и викторины для мужчин, женщин и детей проходили весело и активно, а главным призом стал барашек. Неоценимую помощь в проведении масштабных мероприятий оказывают волонтеры, без которых задумка могла бы остаться нереализованной.

«Самым зрелищным конкурсом стало перетягивание каната, все дети были в восторге», — поделилась впечатлением от праздника волонтер мечети Аиша.

Финальным мероприятием стал конкурс чтецов Корана для детей. Но призы достались не только победителям, организаторы постарались раздать сладкие продуктовые подарки всем детям, пришедшим на исламский праздник.

В столице Ингушетии городе Магасе гуляния начались 10 июля в 16 часов. Объединив усилия, организаторы, среди которых были общественники, комитет по делам молодежи республики, клуб всадников «Дикая дивизия» и предприниматели, развернули на площади Алания зоны отдыха и угощения для всех желающих. Раздельные конкурсы для мужчин и женщин, детские аттракционы и аниматоры, конкурс чтецов Священного Писания, море призов — выбор для гостей мероприятия был большой.

«Вчера у нас дома проводили обряд жертвоприношения, встречали гостей. Для меня радостно так провести ГIурба, и я благодарна Всевышнему за эту возможность, — поделилась Сафия, гость праздника.

— Но сегодня я хотела провести этот день в широком кругу единоверцев, разделяющих со мною радость от того, что наша дорогая республика с такой ответственностью и любовью отдает должное этому важнейшему дню в своей религии».

В тот день в Магасе люди еще долго не расходились, делясь впечатлениями от праздника.

11 июля праздничные мероприятия продолжились в городе Назрани, рядом с мечетью в районе новостроек, хорошо знакомом жителям как «за каналом». Там также развернулся большой праздник.

Организаторами выступили богослов Мухаммад Тамасханов, жители района, клуб «Дикая дивизия», Ассоциация благотворительных фондов Ингушетии.

Для удобства отдыхающих зоны были разделены на мужскую и женскую, но конкурсы ждали гостей одинаково интересные: конкурс по чтению священной Книги Аллаха, на знание истории пророков (мир им), стрельба из лука и другие.

Поэтесса, телеведущая и автор программы «ГIалгIай Iадаташ» («Ингушские адаты») Марьям Тангиева, несмотря на всю занятость, не смогла остаться в стороне при организации столь богоугодного дела. Она провела конкурсы на знание ингушского этикета «эздел» и знание родного языка.

«Праздник получился шикарный, все участники получили призы, а организаторы приготовили сотни подарков, чтобы ни один ребенок в этот день не ушел без него, — рассказывает Марьям. — Дети читали стихотворения о священном дне жертвоприношения, прыгали на батутах. Пришедших на праздник также ждал вкусный плов, фрукты, вода, мороженое, сладкая вата, попкорн совершенно бесплатно».