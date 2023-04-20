Четырехмесячного младенца нашли на улице в Ингушетии

«43-летняя женщина и ее супруг из Альтиевского административного округа сообщили полиции о том, что в ночь на четверг на территории, примыкающей к их дому, они обнаружили новорожденного ребенка, завернутого в одеяло и записку», — сказал источник.

По его словам, полицейские выяснили, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни и здоровью нет. Записка, оставленная неизвестным, подкинувшим ребенка, была следующего содержания: «В этот священный месяц, прошу вас присмотреть за моим сыном, так как я не в состоянии. У него очень много болезней, он ВИЧ-инфицирован, у него порок сердца и много разных болезней! Зовут его Ахмед!!! Ему 4 месяца, да хранит вас и его Аллах».

Прибывшим на место происшествия уполномоченным по правам ребенка ввиду отсутствия угрозы жизни и здоровью ребенка оставила младенца под ответственность супружеской пары до принятия решения органами опеки попечительства.

Сейчас сотрудники ПДН ищут родителей ребенка.