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Делегация Ингушетии приняла участие в туристическом форуме «Открытый Дагестан-2022»

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В Махачкале состоялся ежегодный туристический форум «Открытый Дагестан-2022», в котором приняли участие представители комитета по туризму Ингушетии.

Мероприятие, организованное министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, проходило на центральной площади Махачкалы и в «Доме дружбы».

Регионы Северного Кавказа представили свои экспозиции: национальные костюмы и блюда, изделия народных промыслов. Прошли мастер-классы для начинающих и действующих предпринимателей в сфере туризма от ведущих экспертов гостиничного сервиса, панельные беседы, презентации инвестиционных проектов.

В рамках форума состоялось пленарное заседание «Комплексное развитие туристских территорий: каспийский курорт «Каякент».

«Открытый Дагестан» это — ежегодный туристический форум, направленный на объединение торговой, ремесленной и сельскохозяйственной отрасли, для установления деловых контактов, и открытого диалога с представителями власти, повышения уровня качества предоставляемых в республике услуг и товаров и повышения инвестиционной привлекательности региона.

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