Директор Госархива Ингушетии поздравил коллег с профессиональным праздником

«Сегодня значимость работы архивистов невозможно переоценить, поскольку она призвана сохранять важнейшие свидетельства, исторические и иные сведения, которые необходимы для сохранения государственного суверенитета и национальной безопасности. За многие десятилетия архивистами пройден большой путь и накоплен значительный опыт в сохранении исторической памяти народов, который является основой для дальнейшего успешного развития государства», — отметил директор Госархива.

Он пожелал своим коллегам и всем архивистам мира, добра и больших успехов на пути вступления в новую эпоху.

«Пусть все ваши добрые созидательные планы сбудутся, пусть с честью продолжаются лучшие профессиональные традиции архивного дела. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — пожелал главный архивист Ингушетии.

Международный день архивов, отмечаемый ежегодно 9 июня, был учрежден Международным советом архивов (МСА) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в канадском Квебеке. Дата для праздника была выбрана не случайно — именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.