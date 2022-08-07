Дистанционная мошенница фиктивно трудоустроила жительницу Ингушетии и выманила более 9 тыс. рублей
Заинтересовавшись объявлением о возможности дистанционного заработка, жительница Ингушетии стала очередной жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В дежурную часть МВД по республике обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестная, представившаяся Светланой, под предлогом дистанционного заработка, завладела принадлежащими ей денежными средствами в сумме свыше 9 тыс. 200 рублей, говорится в релизе.
Указанную сумму заявительница перевела «Светлане» на продиктованные ей телефонные номера.
По данному факту проводится проверка.