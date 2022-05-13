Для лечения детей с патологией сердца в Ингушетию прибыли врачи медцентра имени Бакулева

«В Минздраве с участием региона состоялась встреча специалистов центра с министром здравоохранения Ингушетии. В ходе беседы руководитель ведомства Магомед-Башир Балаев отметил конструктивную роль взаимодействия медицинского сообщества субъекта и федерального центра. В свою очередь Константин Шаталов рассказал о современных методах лечения сердечно-сосудистой патологии у детей, в том числе о хирургическом вмешательстве, а также о практике проведения консультаций центра в режиме видеосвязи с медицинскими организациями на местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех дней московские врачи будут наблюдать детей, которых уже прооперировали без необходимости выезда в клинику, давать рекомендации для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее, специалисты из ведущего российского медцентра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова в течение 5 дней провели консультации и мастер-классы для врачей перинатального центра Ингушетии.