Здравоохранение

Для лечения детей с патологией сердца в Ингушетию прибыли врачи медцентра имени Бакулева

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В Ингушетию для планового осмотра детей с сердечно-сосудистой патологией прибыли сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени А. Н. Бакулева под руководством замдиректора центра Константин Шаталов, сообщили в Минздраве региона.

«В Минздраве с участием региона состоялась встреча специалистов центра с министром здравоохранения Ингушетии. В ходе беседы руководитель ведомства Магомед-Башир Балаев отметил конструктивную роль взаимодействия медицинского сообщества субъекта и федерального центра. В свою очередь Константин Шаталов рассказал о современных методах лечения сердечно-сосудистой патологии у детей, в том числе о хирургическом вмешательстве, а также о практике проведения консультаций центра в режиме видеосвязи с медицинскими организациями на местах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех дней московские врачи будут наблюдать детей, которых уже прооперировали без необходимости выезда в клинику, давать рекомендации для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее, специалисты из ведущего российского медцентра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова в течение 5 дней провели консультации и мастер-классы для врачей перинатального центра Ингушетии.

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