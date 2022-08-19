ФГИС «Зерно», созданная в соответствии с постановлением правительства России, предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки. Для этого в системе оформляются товаросопроводительные документы — СДИЗ. Система позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству — отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны, отметили в пресс-службе.

Основная информация о системе, текстовые и видеоинструкции по работе с ней, ответы на часто задаваемые вопросы размещены на сайте оператора (ФГБУ «Центр Агроаналитики») ФГИС «Зерно» по адресу https://specagro.ru/fgis.

Оператор организует в онлайн-формате бесплатные семинары для обучения работе в системе и ознакомления с особенностями ее функционирования для всех участников зернового комплекса, которые должны вносить информацию во ФГИС «Зерно». Также работает горячая линия (8 800 250-85-64) и Telegram-чат (@fgis_zerno_support), где можно задавать вопросы о системе ее оператору.

Все потенциальные пользователи могут пройти бесплатное обучение работе в системе, организованное ее оператором, до начала периода обязательного внесения данных во ФГИС «Зерно» и прояснить для себя все возникающие вопросы, чтобы обязательное предоставление сведений в систему проходило для них максимально комфортно.

Подать заявку на бесплатное обучение в системе можно, заполнив форму на сайте оператора по адресу https://specagro.ru/grain-learn.