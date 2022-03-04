Двое жителей Ингушетии отправились на 8 лет в колонию за вооруженное нападение на почту с пострадавшим

«Установлено, что шестеро мужчин с автоматом Калашникова, тремя пистолетами системы Макарова, пистолетом системы ТТ, гранатами Ф-1 и РГН, в феврале 2019 г. совершили разбойное нападение на работников отделения почтовой связи Карабулака», — сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника, под угрозой применения насилия налетчики завладели денежными средствами в размере около 400 тыс. рублей, поступившими для выплаты пенсий.

После поступления сигнала по тревожной кнопке на место прибыли бойцы группы быстрого реагирования частной охранной организации. В тот момент один из нападавших, обеспечивавший прикрытие подельников, произвел из пистолета ТТ не менее 9 выстрелов в охранника, причинив ему тяжкие телесные повреждения. С места совершения преступления злоумышленники скрылись, а похищенными деньгами распорядись по своему усмотрению.

Вскоре пятеро сообщников, в том числе и обвиняемые, были задержаны правоохранителями, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Их обвинили по ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему; незаконный оборот оружия).

Налётчикам назначено наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому.

Ранее трое их подельников были осуждены к различным срокам лишения свободы.

Шестой из злоумышленников, который непосредственно произвел выстрелы в охранника, от правосудия скрылся и объявлен в международный розыск.