Экс-директор школы в Ингушетии платил деньги фиктивным работникам
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии выявили, что бывший директор одной из школ города Назрани искажал данные в отчетных документах в целях получения бюджетных средств в большем объеме на выплату зарплаты.
Неправомерно полученные таким образом денежные средства мужчина перечислял на банковские счета номинально трудоустроенных работников, после чего обналичивал и присваивал их.
Полицейскими установлено, что только на имя одной фиктивно трудоустроенной гражданки незаконно произведены выплаты в размере свыше 1 млн 100 тыс. рублей.
В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, сообщает МВД по региону.