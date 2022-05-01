Мошенничество

Экс-директор школы в Ингушетии платил деньги фиктивным работникам

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии выявили, что бывший директор одной из школ города Назрани искажал данные в отчетных документах в целях получения бюджетных средств в большем объеме на выплату зарплаты.

Неправомерно полученные таким образом денежные средства мужчина перечислял на банковские счета номинально трудоустроенных работников, после чего обналичивал и присваивал их.

Полицейскими установлено, что только на имя одной фиктивно трудоустроенной гражданки незаконно произведены выплаты в размере свыше 1 млн 100 тыс. рублей.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России, сообщает МВД по региону.

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