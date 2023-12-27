Футбол

Футбольная школа «Вайнах» из Ингушетии стала победителем турнира в Пятигорске

0

Юные ингушские футболисты стали триумфаторами новогоднего турнира Cup Atletic среди команд 2012-2013 годов рождения в Пятигорске.

На поле спортивной базы «Машук» футбольная школа «Вайнах» под руководством тренера Тимура Зангиева одержала безоговорочные победы над сильными соперниками.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минспорта, в турнире принимали участие 10 команд. Они были разделены на две группы по пять команд в каждой — победители квартетов выходили в финал турнира и боролись за главный трофей.

Назрановцы в своей группе одержали все четыре победы, которые получились разгромными. С двухзначным счетом были биты нальчикская футбольная школа имени Апшева-2 (18:0) и «Ессентуки» (14:0). Лермонтовский «Казачок-2» и «Прогресс» из Минеральных Вод наши юниоры обыграли также легко — у первых выиграли со счетом 9:0, а «Прогресс» разгромили со счетом 8:2.

Отмечается, что подопечные Тимура Зангиева одержали убедительную победу над противником, выиграв со счетом 4:2 в финале у «Казачка-1».

Юные ингушские футболисты были награждены чемпионским кубком, дипломами и медалями. А Хамзат Гайтов из команды «Вайнах» получил индивидуальную награду лучшего игрока турнира.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Первый зампред правительства Ингушетии навестил единственного в регионе участника ВОВ
Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО
В Карабулаке Ингушетии в сварочном цехе произошел пожар
Правоохранители Ингушетии нашли у приезжего из Татарстана более 120 граммов мефедрона
Власти Ингушетии приобрели для особенных детей 10 тыс. новогодних подарков
Дети-сироты Малгобека Ингушетии получили новогодние подарки
Главные врачи медицинских организаций Ингушетии приняли участие в акции «Елка желаний»
Глава Назрановского района Ингушетии исполнил желание ребенка из села Долаково
За попытку сбыть героин осудят в Ингушетии жительницу Ставропольского края
Школьники Ингушетии прошли посвящение в «Орлят России»
Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев исполнил новогоднюю мечту девочки из Карабулака

Главное

Яндекс.Метрика

 