Футбольная школа «Вайнах» из Ингушетии стала победителем турнира в Пятигорске

На поле спортивной базы «Машук» футбольная школа «Вайнах» под руководством тренера Тимура Зангиева одержала безоговорочные победы над сильными соперниками.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Минспорта, в турнире принимали участие 10 команд. Они были разделены на две группы по пять команд в каждой — победители квартетов выходили в финал турнира и боролись за главный трофей.

Назрановцы в своей группе одержали все четыре победы, которые получились разгромными. С двухзначным счетом были биты нальчикская футбольная школа имени Апшева-2 (18:0) и «Ессентуки» (14:0). Лермонтовский «Казачок-2» и «Прогресс» из Минеральных Вод наши юниоры обыграли также легко — у первых выиграли со счетом 9:0, а «Прогресс» разгромили со счетом 8:2.

Отмечается, что подопечные Тимура Зангиева одержали убедительную победу над противником, выиграв со счетом 4:2 в финале у «Казачка-1».

Юные ингушские футболисты были награждены чемпионским кубком, дипломами и медалями. А Хамзат Гайтов из команды «Вайнах» получил индивидуальную награду лучшего игрока турнира.