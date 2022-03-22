Мошенничество

Глава фирмы в Ингушетии ответит в суде за незаконную регистрацию объектов газоснабжения на 360 млн руб.

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Ингушская прокуратура передала в суд уголовное дело 62-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона во вторник.

«По версии следствия, мужчина, осуществляющий фактическое руководство коммерческой организации, в 2018 г. предоставил в управление Росреестра заявления от ООО «Строинвесткапитал» о регистрации права собственности на 522 объекта газоснабжения и с земельными участками. Также был представлен в качестве правоустанавливающего документа передаточный акт о приемке упомянутых объектов», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

Между тем, каких-либо документов, подтверждающих наличие, возникновение права на объекты недвижимости, не имелось.

На основании этих заявлений и передаточного акта зарегистрировано право собственности «Стройинвесткапитал» на объекты газоснабжения, принадлежащие министерству имущественных и земельных отношений и муниципалитетам республики, кадастровой стоимостью более 359 млн рублей.

Уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, рассмотрит Магасский районный суд.

Кроме того, по искам городских и районных прокуроров республики право собственности на объекты газоснабжения аннулированы.

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