Глава Ингушетии поздравил полпреда Президента России в СКФО с днем рождения
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайку с днем рождения, отметив, что «он настоящий патриот России, человек с огромным опытом государственной деятельности, который всегда поможет словом и делом».
«Юрия Яковлевича отличает безусловный профессионализм, целеустремленность, умение на высоком уровне решать ключевых задачи успешного развития регионов Северо-Кавказского федерального округа. Мы с признанием и благодарностью ценим его поддержку и помощь в решении задач социально-экономического развития Ингушетии», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он пожелал полпреду «большого человеческого счастья, здоровья, долголетия и успехов».
Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.
В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет).
Свою трудовую деятельность Юрий Чайка начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре. Проходил службу в Вооруженных силах СССР.
Работу начал стажером, а затем следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. После занимал различные должности, в том числе и такие высокие, как министр юстиции и генеральный прокурор России.
22 января 2020 года указом Президента Владимира Путина назначен полпредом главы государства в СКФО.
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Имеет классный чин — действительный государственный советник юстиции, государственные и ведомственные награды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006) и III степени (2011), орден Почета (2001) и другими.
Юрий Чайка женат, у него двое детей.