Глава Минобрнауки Ингушетии исполнила новогоднее желание мальчика из села Зязиков-Юрт
В преддверии Нового года министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова приехала в гости к семье Льяновых из сельского поселения Зязиков-Юрт и исполнила мечту маленького Мухаммада — подарила ему игровой комплекс для физического развития.
«Несмотря на ограниченные возможности здоровья, пятилетний Мухаммад очень активный и жизнерадостный. Подарок даст возможность всесторонне поддерживать физическое развитие ребенка с помощью интерактивной техники», — рассказала газете «Ингушетия» министр.
По её словам, Эсет Бокова с удовольствием приняла участие в акции «Ёлка желаний» и ей было вдвойне приятно, что благодаря этому благотворительному проекту появился шанс помочь особенному ребенку.
«Желаю семье Льяновых и всем жителям Ингушетии добра, мира, светлого будущего и приятных эмоций в Новом 2024 году!» — отметила Эсет Бокова.