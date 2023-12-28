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Глава Минобрнауки Ингушетии исполнила новогоднее желание мальчика из села Зязиков-Юрт

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В преддверии Нового года министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова приехала в гости к семье Льяновых из сельского поселения Зязиков-Юрт и исполнила мечту маленького Мухаммада — подарила ему игровой комплекс для физического развития.

«Несмотря на ограниченные возможности здоровья, пятилетний Мухаммад очень активный и жизнерадостный. Подарок даст возможность всесторонне поддерживать физическое развитие ребенка с помощью интерактивной техники», — рассказала газете «Ингушетия» министр.

По её словам, Эсет Бокова с удовольствием приняла участие в акции «Ёлка желаний» и ей было вдвойне приятно, что благодаря этому благотворительному проекту появился шанс помочь особенному ребенку.

«Желаю семье Льяновых и всем жителям Ингушетии добра, мира, светлого будущего и приятных эмоций в Новом 2024 году!» — отметила Эсет Бокова.

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