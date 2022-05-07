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Информация об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии не подтвердилась

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Ранее распространенная информация об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии не подтвердилась, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что глава администрации Урусхан Евлоев провел совещание с участием представителей МЧС, управления Роспотребнадзора, МВД по республике. Были созданы 4 мобильные группы, которые проверили образовательные учреждения.

«Просим жителей проявлять бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять ее», — призвали интернет-пользователей в мэрии Назрани.

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