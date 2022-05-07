Информация об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии не подтвердилась
Ранее распространенная информация об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии не подтвердилась, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что глава администрации Урусхан Евлоев провел совещание с участием представителей МЧС, управления Роспотребнадзора, МВД по республике. Были созданы 4 мобильные группы, которые проверили образовательные учреждения.
«Просим жителей проявлять бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять ее», — призвали интернет-пользователей в мэрии Назрани.