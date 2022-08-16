Ингушетия и крупные города России будут развивать торгово-экономические отношения
18-19 августа в республику с бизнес-миссией прибудет делегация в составе президента и вице-президента Магнитогорской торгово-промышленной палаты Германа Запьянцева и Олега Назарова, представителей деловых кругов Магнитогорска, Челябинска и Москвы. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в ТПП региона.
«Бизнес-миссия оживит развитие торгово-экономических отношений и создание кооперативных связей между Ингушетией и Магнитогорском, а также позволит участникам мероприятия ознакомиться с экономическим, промышленным и туристическим потенциалом региона», — сказал представитель торгово-промышленной палаты республики.
По его словам, у предпринимателей появится возможность разработать совместные программы реализации отдельных проектов, выстроить новые производственные цепочки.
Участников бизнес-миссии ознакомят с перспективами выхода на рынок, потенциальными партнерами. Предприниматели в ходе форума смогут наладить полезные деловые контакты.