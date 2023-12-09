Ингушетия и «Ред Софт» будут сотрудничать в IT-сфере

«Документ в рамках Дня республики на выставке «Россия» на ВДНХ подписали министр промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев и заместитель генерального директора компании Рустам Рустамов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны, согласно заключенному договору, обязались активно способствовать продвижению и расширению использования отечественного программного обеспечения в данном регионе. Сотрудничество также включает в себя активное участие в рабочих группах и обмен ценным опытом.

«Подписание данного соглашения подчеркивает решимость нашего региона активно повышать темпы перехода на отечественное программное обеспечение. Переход на российскую операционную систему позволит не только снизить зависимость от иностранных продуктов, но и повысить информационную безопасность региона», — подчеркнул Бадма Дорджиев.