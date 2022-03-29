Ингушские боксеры успешно выступили на открытом турнире в Ессентуках

В соревнованиях приняло участие более 270 мастеров кожаной перчатки из регионов СКФО, ЮФО, Абхазии. На счету у ингушских боксёров семь золотых и две серебряные медали.

Отмечается, что победителями стали Ахмед Накастхоев, Рахим Кодзоев, Абдула Плиев, Акрам Доскиев, Билан Битиев, Рахим Муцольгов, Хусейн Мальсагов. Серебряные медали завоевали Руслан Оздоев и Рахим Харсиев.

Подопечные Исмаила Илиева выложились на все сто процентов и продемонстрировали всё, что смогли, заявив лидерство на турнире в своих весовых категориях.

Напомним, все спортсмены являются воспитанниками клуба «Магас Боксинг» и тренируются под руководством Исмаила Илиева и Амира Ансара.