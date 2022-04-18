Акция

Ингушские единороссы оказали продуктовую помощь малоимущим семьям Назрани

0

В Назрани активисты местного отделения партии «Единая Россия» провели благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов малообеспеченным и многодетным семьям города, сообщает пресс-служба «ЕР».

«В священный месяц Рамадан члены местного отделения партии «Единая Россия» раздали продуктовые наборы малообеспеченным и многодетным семьям Назрани. Каждый продуктовый набор включал в себя продукты длительного хранения: муку, масло, сахар, макароны, гречку, финики», — говорится в сообщении.

Акция была организована при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия стала первым субъектом СКФО, где открылась передвижная выставка «НАТО. Хроника жестокости»
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшей пассажиркой
Ингушетии дополнительно выделят более 3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Образование»
Из Ингушетии на Украину отправили партию гумпомощи российским военнослужащим
Количество заболевших Covid-19 в Ингушетии снизилось на 52%
Четыре ингушских тхэквондиста стали призерами соревнований «Кубок Дона» в Ростове-на-Дону
К 77-летию Победы в ВОВ в Ингушетии пройдет шествие «Бессмертного полка» и концерт
За сутки 7 новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии
В России создали всероссийское движение в поддержку отечественных брендов
Регионам выделят около 8 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-больными
Житель Ингушетии отработает 180 часов за пьяную езду

Главное

Яндекс.Метрика

 