Ингушские единороссы оказали продуктовую помощь малоимущим семьям Назрани

«В священный месяц Рамадан члены местного отделения партии «Единая Россия» раздали продуктовые наборы малообеспеченным и многодетным семьям Назрани. Каждый продуктовый набор включал в себя продукты длительного хранения: муку, масло, сахар, макароны, гречку, финики», — говорится в сообщении.

Акция была организована при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».