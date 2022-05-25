Ингушские футболисты из команды «Ангушт» начали сезон с победы

Матч состоялся в Назрани на стадионе «Центральный» имени Р. Аушева и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

По информации Ingfootball, назрановцы долго не могли взломать оборону махачкалинцев, но в конце первого тайма Акраману Хаматханову удалось открыть счет в игре. Вскоре после перерыва подопечные Исы

Мархиева удвоили свое преимущество. Голевой дубль на свой счет записал Акраман Хаматханов.

«Ангушт» продолжал доминировать в игре и в середине второго тайма, увеличив разницу в счете до трех забитых мячей. Автором забитого мяча стал Ильяс Сачаев. Гости, несмотря на крупный счет, не упали духом. В заключительной десятиминутке махачкалинцам удалось отыграть два мяча, но совершить спасительный камбэк им не удалось.«Ангушт» начал сезон с победы, набрал три очка и идет на 6 месте в турнирной таблице. Дагестанский коллектив после четырех игр с одним баллом занимает 7 позицию в таблице. Уже 27 мая соперники встретятся между собой в Махачкале