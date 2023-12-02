Панкратион

Ингушские спортсмены из клуба «Малгобек» завоевали 15 медалей на турнире по панкратиону

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Ингушские спортсмены стали победителями и призерами XVIII Всероссийского турнира по панкратиону памяти Героя СССР Алия Кошева в Майкопе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях принимали участие более 400 участников из 19 субъектов России. На этих состязаниях сборная команда бойцовского клуба «Малгобек» заняла второе общекомандное место, завоевав 15 медалей различного достоинства.

Победителями стали Кациев Зелимхан, Обиев Ислам, Гандалоев Амир, Гариев Абдул-Рахман, Оздоев Малик, Боков Байсангур, Картоев Ислам, Арчаков Ибрагим. Серебро у Агиева Алисхана, Обиева Хасана, Оздоева Малика. Бронзовые призеры — Халмурзиев Адам, Коригов Адам, Кулагов Рамазан, Цечоев Джамалей.

Вместе с командой на соревнования выезжал старший тренер сборной команды Ингушетии по панкратиону, старший тренер БК «Малгобек» Башир Гагиев.

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