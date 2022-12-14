Благотворительность

Ингушские студенты передали продукты питания для мобилизованных

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Администрация филиала Ставропольского техникума медицины и отраслевых технологий в г. Сунжа, преподаватели и студенты передали продукты питания для мобилизованных.

Отмечается, что в коробках в этот раз находились лапша, каши быстрого приготовления, чай, сладости и многое другое.

«С самого начала проведения специальной военной операции на регулярной основе отправлялась гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, военнослужащим. Хочу выразить слова благодарности нашим предприятиям и предпринимателям, Главе региона, депутатам всех уровней, сенаторам, а также жителям, без вклада которых это было бы невозможно. Если каждый человек сделает хотя бы одно доброе дело, то это будет огромным вкладом», — отметил депутат, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Ингушетии Магомед Дарсигов.

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