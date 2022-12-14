Ингушские студенты передали продукты питания для мобилизованных

Отмечается, что в коробках в этот раз находились лапша, каши быстрого приготовления, чай, сладости и многое другое.

«С самого начала проведения специальной военной операции на регулярной основе отправлялась гуманитарная помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, военнослужащим. Хочу выразить слова благодарности нашим предприятиям и предпринимателям, Главе региона, депутатам всех уровней, сенаторам, а также жителям, без вклада которых это было бы невозможно. Если каждый человек сделает хотя бы одно доброе дело, то это будет огромным вкладом», — отметил депутат, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Ингушетии Магомед Дарсигов.