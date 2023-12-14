Медицина

Ингушские врачи оказали помощь беременной женщине из Палестины

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Врачи перинатального центра в Назрани оказали необходимую помощь беременной палестинке, эвакуированной из сектора Газа в Ингушетию.

Отмечается, что беженка Абу Шавиш Алля вместе с группой палестинцев направлялась в республику, но из-за недомогания ей пришлось совершить вынужденную остановку в Ростове-на-Дону.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, о возникшей проблеме рассказали первому вице-премьеру Ингушетии Магомеду Евлоеву, который оперативно распорядился доставить женщину к землякам и проследить за её состоянием здоровья.

В итоге женщина вместе со второй группой беженцев прибыла в республику, где была доставлена в перинатальный центр для полного обследования. Ей была оказана медицинская помощь в полном объеме.

«Сейчас маме и её малышу ничего не угрожает», — подчеркнули ингушские медики.

Напомним, на днях в регион прибыла вторая группа беженцев из Палестины в количестве 18 человек, большинство из которых дети. Беженцев привезли в гостиницу «Асса» в Назрани, где ранее уже разместилось более 50 палестинцев.

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