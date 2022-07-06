Ингушский боец ММА Ислам Барахоев получил пояс чемпиона лиги EFC в Нальчике

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Барахоев получил пояс чемпиона лиги EFC в весовой категории до 77 кг.

Напомним, Eagle Fighting Championship (EFC), обычно называемый Игл ФК, является промоутерской компанией по смешанным единоборствам, основанной в 2020 году бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.