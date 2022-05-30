Ингушский футболист Зелимхан Бакаев уходит из «Спартака»
Ингушский футболист, полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев объявил о своем решении уйти из «Спартака» после финала Кубка страны, в котором спартаковцы победили московское «Динамо».
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, в финальном матче Бакаев на поле не выходил. Однако Зелимхан сделал немало для победы «Спартака». В четвертьфинале он забил единственный мяч в ворота ЦСКА, а в полуфинале он стал одним из авторов голов в ворота «Енисея».
Ингушский футболист — воспитанник «Спартака». Он выступал за москвичей с 2015 года за исключением сезона 2018/19. Тогда Бакаев находился в аренде у тульского «Арсенала».