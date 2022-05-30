Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев уходит из «Спартака»

0

Ингушский футболист, полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев объявил о своем решении уйти из «Спартака» после финала Кубка страны, в котором спартаковцы победили московское «Динамо».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, в финальном матче Бакаев на поле не выходил. Однако Зелимхан сделал немало для победы «Спартака». В четвертьфинале он забил единственный мяч в ворота ЦСКА, а в полуфинале он стал одним из авторов голов в ворота «Енисея».

Ингушский футболист — воспитанник «Спартака». Он выступал за москвичей с 2015 года за исключением сезона 2018/19. Тогда Бакаев находился в аренде у тульского «Арсенала».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительство России проиндексировало пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%
Несовершеннолетним понадобилась госпитализация после отравления угарным газом в Ингушетии
В Ингушетии обсудили проведение диспансеризации населения
В Ингушетии на пожаре спасено четверо детей
Судебный пристав из Ингушетии одержал победу на очередном турнире по пауэрлифтингу
В ДК Назрановского района состоится праздничный концерт к 30-летию Ингушетии
В Ингушетии проходит ЕГЭ по русскому языку
Ингушские вольники завоевали две золотые медали на первенстве России в Элисте
Ингушский тхэквондист стал победителем командного чемпионата России
Правоохранители Ингушетии изъяли незаконно хранившиеся боеприпасы
Red Wings с 3 июня запускает регулярный рейс из Самары в Ингушетию

Главное

Яндекс.Метрика

 