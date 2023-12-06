Ингушский спортсмен Магомед-Амин Элжаркиев завоевал Кубок России по панкратиону

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях приняли участие около 200 борцов из 18 регионов России. Отмечается, что Элжаркиев стал первым в весовой категории до 66 кг.

«Магомед-Амин показал прекрасную борьбу, встретился с сильнейшими в России соперниками», — отметили спортивные комментаторы.