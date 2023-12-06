Панкратион

Ингушский спортсмен Магомед-Амин Элжаркиев завоевал Кубок России по панкратиону

0

Ингушский спортсмен Магомед-Амин Элжаркиев стал обладателем Кубка России по панкратиону в Новосибирске.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях приняли участие около 200 борцов из 18 регионов России. Отмечается, что Элжаркиев стал первым в весовой категории до 66 кг.

«Магомед-Амин показал прекрасную борьбу, встретился с сильнейшими в России соперниками», — отметили спортивные комментаторы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники прокуратуры Ингушетии встретились с горскими кадетами
Сборная Ингушетии по кикбоксингу выразила благодарность за поддержку жителю Перми Рустаму Кодзоеву
Команда судебной системы Ингушетии стала третьей в ходе розыгрыша кубка по мини-футболу
В новогодние выходные при правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб
Уроженец Ингушетии стал победителем чемпионата по бразильскому джиу-джитсу в Таиланде
В Ингушетии прокуратурой проводится проверка после падения с крыши здания рабочего
В Карабулаке Ингушетии пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Между администрацией Главы и правительства Ингушетии и УФССП по региону заключено соглашение
Юные ингушские тхэквондисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Нальчике
В селе Мужичи Ингушетии установили новую линию электропередач
Единороссы Ингушетии подвели итоги капремонта начального образовательного учреждения в Назрани

Главное

Яндекс.Метрика

 