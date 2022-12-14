Ингушский воин Адам Хамхоев изображен на новых почтовых марках

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Ингушский воин Адам Хамхоев в числе десяти Героев России, чьи портреты изображены на новых почтовых марках серии «Герои Российской Федерации».

В рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» в Музее Победы состоялась церемония гашения 10 новых почтовых миниатюр из серии «Герои России».

Они посвящены военнослужащим, проявившим мужество, стойкость и героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя Российской Федерации посмертно. Один из портретов принадлежит уроженцу Ингушетии, доблестному воину и самоотверженному командиру Адаму Хамхоеву.

«Память — самый лучший антидот от попыток забыть и переврать то, за что сегодня сражается Россия. Поэтому так важно, выпускать марки и проводить другие мероприятия. Сегодня Минпросвещения работает над включением в учебники страниц об СВО, эта тема поднимается на «Разговорах о важном». Признание героизма наших современников и земляков, рассказы об их подвигах — это то, что сохранит нашу память живой и нерушимой», — сообщили в региональном отделении «Единой России» в Ингушетии.

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