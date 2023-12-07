Избирательная комиссия Ингушетии провела интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»

Отмечается, что мероприятие прошло в центре образования. В игре приняли участие 3 команды: лицея — детского сада города, гимназии «Марем», а также команда столичного центра образования.

«Коллективы учащихся выявляли сильнейшего на знание избирательного права и избирательного процесса в Российской Федерации», — сообщили газете «Ингушетия» в Избиркоме региона.

По мнению организаторов, помимо всего прочего, интеллектуальное состязание убеждает школьников в том, что обучение и знания — это непрерывный процесс, который может привести к выдающимся результатам.

По результатам игры компетентным жюри была определена команда-победитель. Ею стала команда ГБОУ «Центр образования г. Магас».

По сложившейся традиции всем участникам игры была вручена сувенирная продукция с символикой Избирательной комиссии республики, а победителям игры были вручены призы.