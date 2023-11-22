Игра

В Магасе прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

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В Магасе прошла командная интеллектуальная игра «Брейн-ринг», сообщили газете «Ингушетия в пресс-службе муниципалитета.

«Данное мероприятие проводилось в рамках реализации второго этапа Всероссийской акции «Дети России — 2023», основной целью которой является профилактика наркомании среди представителей молодого поколения, а также формирование у них негативного отношения к иным асоциальным явлениям», — подчеркнул собеседник.

По его словам, знания конкурсантов оценивали члены жюри под председательством мэра города Зайта Орцханова.

Отмечается, что за главный приз боролись пять команд. Победителем вышла команда учащихся столичного лицея.

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