В Магасе прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

«Данное мероприятие проводилось в рамках реализации второго этапа Всероссийской акции «Дети России — 2023», основной целью которой является профилактика наркомании среди представителей молодого поколения, а также формирование у них негативного отношения к иным асоциальным явлениям», — подчеркнул собеседник.

По его словам, знания конкурсантов оценивали члены жюри под председательством мэра города Зайта Орцханова.

Отмечается, что за главный приз боролись пять команд. Победителем вышла команда учащихся столичного лицея.