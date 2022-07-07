К Ид аль-Адха в Малгобеке пройдут спортивные и религиозные мероприятия с бесплатными угощениями

«Мероприятия будут проходить в городском парке 9 июля, а также 11 июля на территории ипподрома. Целью его проведения является создание атмосферы праздника в этот священный для всех мусульман день.

Мероприятия на 9 июля: женская зона — каллиграфия, различные конкурсы, в том числе конкурс чтецов Корана. Спортивная зона — борьба на поясах, перетягивание каната, бег в мешках, велосостязание, настольный теннис, турнир по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также для отдыхающих будут предоставлены бесплатные аттракционы, квас, сладкая вата, мороженое, подарки.«Мероприятия на 11 июля: скачки, викторина, конная прогулка на лошадях, стрельба из лука, стрельба из пневматического ружья», — добавили в ведомстве.

Начало мероприятий — в 13:00.