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Калиматов подписал указ о поощрении госслужащих Ингушетии

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По предложению прокурора Андрея Васильченко Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, устанавливающий размеры и порядок единовременной выплаты гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награде или поощрению, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Анализ действующих республиканских законов показал отсутствие в республике установленных размеров, порядка и условий выплаты единовременного поощрения гражданам, уволенным с гражданской службы республики после представления к награждению или поощрению», — сказал представитель прокуратуры субъекта.

В пресс-службе уточнили, что согласно требованиям закона, развитие гражданской службы субъектов РФ осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, определяемыми нормативными правовыми актами российских субъектов, и (или) в соответствии с госпрограммами и с учетом основных направлений развития федеральной гражданской службы, определяемых Президентом России.

В связи с этим прокурор республики в адрес руководителя администрации Главы и правительства региона направлял предложение о разработке нормативно-правового акта, устанавливающего размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим и гражданам, уволенным после представления к награждению или поощрению, и нормативно-правового акта, определяющего развитие гражданской службы в регионе.

В результате подписан указ Главы Ингушетии «О единовременном поощрении при награждении государственными наградами РФ, поощрении Президентом России, Правительством Российской Федерации».

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