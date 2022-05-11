Количество заразившихся Covid-19 в Ингушетии за два дня выросло до 21 человека
С 10 по 11 мая текущего года в Ингушетии проведено свыше 852 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 803 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+21 за два дня).
На 11 мая всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 101, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализированы 75 человек, 21 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них 4 пациента в тяжелом состоянии, 3 — на ИВЛ.
78 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.