Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Мужичи
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в сельском поселении Мужичи Сунженского района, сообщила пресс-служба учреждения.
Команда библиотекарей подготовила интересную программу, которую провела вместе с сотрудниками Мужичинской модельной библиотеки, открывшейся после модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году.
Заведующая сельской библиотекой Роза Гандарова активно включилась в работу коллег из главного книгохранилища республики, организовав тесное взаимодействие односельчан с сотрудниками Национальной библиотеки и ее ресурсами.
Халид Сагов презентовал посетителям летнего читального зала издания для слепых и слабовидящих, в том числе выпущенные силами отдела «Доступная среда» НБРИ.