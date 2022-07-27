Национальная библиотека

Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Мужичи

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Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в сельском поселении Мужичи Сунженского района, сообщила пресс-служба учреждения.

Команда библиотекарей подготовила интересную программу, которую провела вместе с сотрудниками Мужичинской модельной библиотеки, открывшейся после модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году.

Заведующая сельской библиотекой Роза Гандарова активно включилась в работу коллег из главного книгохранилища республики, организовав тесное взаимодействие односельчан с сотрудниками Национальной библиотеки и ее ресурсами.

Халид Сагов презентовал посетителям летнего читального зала издания для слепых и слабовидящих, в том числе выпущенные силами отдела «Доступная среда» НБРИ.

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