Магазинам в Ингушетии порекомендовали в течение Рамадана увеличить рабочее время

«Организациям, реализующим продукты питания, рекомендовано осуществлять свою деятельность на период священного поста ежедневно до 23:00 мск, не повышая цен на реализуемую продукцию», — сказал собеседник.

Также, по его словам, руководителям соответствующих предприятий необходимо будет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи на период священного поста.

Ранее сообщалось, что Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматова подписал распоряжение о создании благоприятных условий для соблюдения верующими поста в священный для мусульман месяц Рамадан.