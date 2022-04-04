Рамадан

Магазинам в Ингушетии порекомендовали в течение Рамадана увеличить рабочее время

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В связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан власти Ингушетии порекомендовали продуктовым магазина увеличить рабочее время до 23:00 мск, не повышая цен на продукцию, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона.

«Организациям, реализующим продукты питания, рекомендовано осуществлять свою деятельность на период священного поста ежедневно до 23:00 мск, не повышая цен на реализуемую продукцию», — сказал собеседник.

Также, по его словам, руководителям соответствующих предприятий необходимо будет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды и функционирование средств связи на период священного поста.

Ранее сообщалось, что Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматова подписал распоряжение о создании благоприятных условий для соблюдения верующими поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

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