Мэрия города Сунжи Ингушетии провела благотворительный ужин «Шатер Рамадана»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, на разговение собрались учащиеся городской школы хафизов, многочисленные гости разных возрастов, среди которых были представители военной части Сунженского района, а также представители соседних республик.

Вместе с учащимися и гостями в коллективном разговении принял участие заместитель главы администрации города Муса Дзязиков, а также другие приглашенные.

Участники мероприятия совершили коллективный намаз и прочитали дуа за бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, за мир и спокойствие.