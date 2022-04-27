Благотворительность

Мэрия города Сунжи Ингушетии провела благотворительный ужин «Шатер Рамадана»

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В честь священного для мусульман месяца администрация Сунжи провела масштабный благотворительный ужин «Шатер Рамадана».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, на разговение собрались учащиеся городской школы хафизов, многочисленные гости разных возрастов, среди которых были представители военной части Сунженского района, а также представители соседних республик.

Вместе с учащимися и гостями в коллективном разговении принял участие заместитель главы администрации города Муса Дзязиков, а также другие приглашенные.

Участники мероприятия совершили коллективный намаз и прочитали дуа за бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, за мир и спокойствие.

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