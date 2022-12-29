Мэрия Назрани Ингушетии раздала более 4 тыс. новогодних подарков
Администрация города Назрань раздала более 4 тысяч новогодних подарков в преддверии новогодних праздников.
В течение недели работники мэрии города и округов вручали подарки малоимущим семьям Назрани. В завершение благотворительной акции работники социального отдела администрации муниципального образования провели детское новогоднее мероприятие в ТЮЗе для детей-инвалидов, сирот, многодетных и малообеспеченных семей.
Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи и герои ингушского фольклора предстали на сцене перед полным зрительным залом детишек в ТЮЗе.
После завершения детского новогоднего мероприятия мэрия приготовила для самых маленьких детей ещё один сюрприз. Всем ребятишкам были переданы сладкие подарки.