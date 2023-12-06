Соглашение

Между администрацией Главы и правительства Ингушетии и УФССП по региону заключено соглашение

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Между управлением ФССП по республике и администрацией Главы и правительства региона заключено двустороннее соглашения о взаимодействии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией в отношении лиц, замещающих государственные должности, с целью минимизации исполнительного производства в отношении проверяемых чиновников.

Соглашение подписали руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев и главный судебный пристав республики Зелимхан Костоев.

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