Между администрацией Главы и правительства Ингушетии и УФССП по региону заключено соглашение
Между управлением ФССП по республике и администрацией Главы и правительства региона заключено двустороннее соглашения о взаимодействии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией в отношении лиц, замещающих государственные должности, с целью минимизации исполнительного производства в отношении проверяемых чиновников.
Соглашение подписали руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев и главный судебный пристав республики Зелимхан Костоев.