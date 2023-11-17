Миннац Ингушетии расширяет взаимодействие с Общественной палатой республики
В Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии состоялась встреча с членами Общественной палаты республики во главе с их председателем Ляйлой Амерхановой.
Отмечается, что в рамках встречи были обсуждены результаты совместно проведенных мероприятий и намечены планы на дальнейшее взаимодействие.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, члены Общественной палаты республики выразили свою готовность продолжить взаимодействие с министерством и вносить свой вклад в развитие межнационального мира и согласия.
«Миннац Ингушетии и дальше будет оказывать содействие деятельности Общественной палаты региона в рамках действующего законодательства», — подчеркнул глава ведомства Руслан Мизиев.