На форуме «Таргим-2022» в Ингушетии впервые грантовую поддержку получили 10 проектов

«В спортивно-оздоровительном комплексе «Мужичи» завершил свою работу молодежный форум «Таргим-2022», участниками которого стали более 150 человек из регионов России и стран СНГ. В этом году форум впервые приобрел статус грантового, из 50 участников — авторов проектов — гранты были одобрены для 10. Это проекты по развитию спорта, культуры, образования», — говорится в сообщении.

На форуме были организованы рабочие сессии и мастер-классы с участием политических лидеров, известных российских экспертов, а также представителей научно-академических кругов и гражданского общества. Также для участников были организованы экскурсии по горному Джейрахскому району и другие культурно-досуговые мероприятия.

«Для молодежи всегда характерно особое внимание к вопросам становления общества, его развития и совершенствования, ответственность за судьбу своей родины. Каждая неудача — это попытка. Каждая попытка — удача», — цитирует руководителя комитета по делам молодежи Адама Мальсагова ТАСС.

Форум «Таргим» — площадка для обмена опытом между представителями активной молодежи и студенчества, общественных объединений и органов по делам молодежи. Мероприятие предусматривает знакомство с передовыми практиками реализации молодежных инициатив. Форум проводится с 2007 года, за время проведения он собрал на своей площадке более 2 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из регионов России и стран СНГ.