На капремонт 13 школ в Ингушетии выделено более 960 млн рублей

«Масштабные ремонтные работы позволят модернизировать учебные заведения в городах Назрани, Малгобеке, Сунже и сельских поселениях Нестеровское, Зязиков-Юрт, Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково», — написал Калиматов.

По его словам, согласно ремонтной смете в школах будут проведены работы по укреплению фундамента, цоколя, замене кровли, потолков, межэтажных перекрытий, окон, дверей, лестничных маршей, входных групп. Также полностью будет произведена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения.

«Капремонт частично решает проблему с дефицитом учебных заведений среднего образования. На территории Ингушетии есть школы 60-70-х годов постройки. Строили их добросовестно, фундамент и стены у них крепкие и после капитального ремонта они нам еще долго послужат. Мы повысили требования к качеству строительства школ, предупредили подрядчиков, что не будем принимать объекты, если что-то придется переделывать в скором времени. У нас нет лишних денег, а капитальный ремонт обходится дорого», — отметил руководитель субъекта.

«Все работы будут завершены к 25 августа, и дети смогут пойти в практически новые школы 1 сентября», — дополнил Калиматов.

Также он сообщил, что в следующем году по программе капитального ремонта будет модернизировано еще 16 школ. Всего в рамках программы с 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капремонта в 68 школах (89 корпусов).