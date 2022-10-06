Память

На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии проведут ремонтные работы

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К 30-летию трагических событий осени 1992 в Пригородном районе и городе Владикавказе, на Мемориале памяти жертв конфликта в Назрани («Г1оазота кашамаш»), по поручению Главы Ингушетии, проведут субботник и ремонтные работы.

«Махмуд-Али Калиматов дал поручение правительству Ингушетии провести на территории Мемориала ремонт к юбилею печальной даты и приуроченных к ней траурных мероприятий, которые состоятся 30 октября, в День памяти жертв трагических событий осени 1992 года и политических репрессий. Средства для восстановительных работ будут выделены из Национального фонда развития республики», — отметили в пресс-службе Главы и правительства региона.

В субботнике, который пройдет 8 октября, примут участие представители исполнительной, законодательной власти региона, работники муниципалитетов, общественные, волонтерские организации.

«Кроме того, руководством региона объявлено, что практика станет постоянной, мероприятие будет проходить ежеквартально для поддержания памятника в надлежащем состоянии», — сказали в пресс-службе.

«Г1оазота кашамаш» — мемориальное кладбище, где похоронены жертвы «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года. К 20-летию образования Ингушетии на кладбище была проведена масштабная реконструкция: установлены плиты с именами погибших и пропавших без вести ингушей, построены мечеть, молельный дом и символические сооружения.

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