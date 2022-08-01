Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книгу Аси Алмазовой «Блюда ингушской семьи»

В книге представлены рецепты блюд, которые ели предки ингушей, а также блюда, которые автор придумала сама. Это блюда из мяса, супы, салаты, закуски, изделия из муки, соусы, напитки и др. Всего в книге представлены 207 рецептов. Для приготовления приведенных в книге блюд используется широкая гамма продуктов, доступных каждому, а блюда получаются полезными и питательными.

Ингушская кухня — одна из древнейших в мире. Однако тема эта описана мало. Книга «Блюда ингушской семьи», говорит автор Ася Алмазова, издана с целью, чтобы кулинарные рецепты, полученные ею от предков, достались потомству.

Книга войдет в фонд национально-краеведческого отдела и будет доступна читателям.