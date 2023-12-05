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В московской библиотеке проведут лекцию об Ингушетии

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8 декабря в московской библиотеке-медиацентре номер 67 состоится лекция «Колыбель России: Республика Ингушетия».

«Посетители получат возможность узнать о культуре региона, о природных богатствах края и его достопримечательностях», — информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

Собеседник издания отметил, что посетить данное мероприятие может любой желающий, вход свободный. Библиотека располагается по адресу: район Останкинский, улица Аргуновская, дом 14, строение 2. Начало намечено на 19 часов.

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