В московской библиотеке проведут лекцию об Ингушетии

«Посетители получат возможность узнать о культуре региона, о природных богатствах края и его достопримечательностях», — информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

Собеседник издания отметил, что посетить данное мероприятие может любой желающий, вход свободный. Библиотека располагается по адресу: район Останкинский, улица Аргуновская, дом 14, строение 2. Начало намечено на 19 часов.