ОФСИН

Общественники Ингушетии проверили условия содержания осужденных в СИЗО

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Председатель общественной наблюдательной комиссии Ингушетии Ахмед Тангиев, член комиссии Ханифа Мальсагова, а также представитель Общественного совета при ОФСИН Висит Цороев посетили следственный изолятор в городе Карабулаке республики.

В сопровождении помощника начальника пенитенциарного учреждения по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева и руководства СИЗО-1 общественники совершили обход режимной территории, ознакомились с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также провели ряд бесед с лицами, содержащимися под стражей.

После обхода представители ОНК провели рабочую встречу с временно исполняющим обязанности начальника ОФСИН России по региону Александром Коппа на которой подвели итоги совместной работы за текущий год.

Отметим, что в течение 2022 года членами ОНК и Общественного совета при ОФСИН осуществлено 4 выезда в учреждения уголовно-исполнительной системы региона, проведено 5 рабочих встреч с руководством ведомства и 4 приема граждан, сообщает пресс-служба учреждения.

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