ОФСИН

Общественники Ингушетии проверили условия содержания подозреваемых и осужденных в СИЗО

0

Представители региональной общественной наблюдательной комиссии проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1 города Карабулака Ингушетии.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе учреждения, Аюб Цуров, Дауд Аушев и Ханифа Мальсагова в сопровождении помощника начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева и начальника СИЗО-1 Мусы Батыгова совершили обход территории, провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса, карантинного отделения и карцерных помещений.

Также состоялась встреча общественников с начальником ОФСИН России по республике Сергеем Ролдугиным, на которой были рассмотрены вопросы взаимодействия, медицинского обеспечения лиц, содержащихся в СИЗО-1, питания и трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Ролдугин отметил, что в связи с перспективностью применения наказаний, альтернативных лишению свободы ведомство активно проводит работу по расширению сети исправительных центров в республике путем создания участков, на базе объектов предприятий где не хватает рабочей силы.

По итогам встречи стороны договорились ежеквартально проводить в отделе ФСИН по региону прямые линии с населением по вопросам, касающимся деятельности УИС и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ролдугин поблагодарил общественников за конструктивное взаимодействие, в процессе которого совместно решаются многие проблемные вопросы, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Президент России встретится с Главой Ингушетии в Кремле
Двое жителей Ингушетии предстанут перед судом за нападение на полицейских
В Ингушетии выявили 27 школ без аптечек для оказания первой медпомощи
Житель Ингушетии ответит в суде за пьяное ДТП с пострадавшим
В сельском поселении Троицкое Ингушетии начата работа по ремонту дорог
В Ингушетии состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»
В Назрани пройдут чемпионат и первенство СКФО по смешанному боевому единоборству
В Центральном округе Назрани отключили водоснабжение
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать интернет-сайты по продаже снюса
В Ингушетии за два первые месяца 2022 года не выявили ни одного случая получения взятки
В Ингушетии загорелась кровля цеха по производству пластиковых окон

Главное

Яндекс.Метрика

 