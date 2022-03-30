Общественники Ингушетии проверили условия содержания подозреваемых и осужденных в СИЗО

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе учреждения, Аюб Цуров, Дауд Аушев и Ханифа Мальсагова в сопровождении помощника начальника ОФСИН по соблюдению прав человека в УИС Азраила Харсиева и начальника СИЗО-1 Мусы Батыгова совершили обход территории, провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса, карантинного отделения и карцерных помещений.

Также состоялась встреча общественников с начальником ОФСИН России по республике Сергеем Ролдугиным, на которой были рассмотрены вопросы взаимодействия, медицинского обеспечения лиц, содержащихся в СИЗО-1, питания и трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Ролдугин отметил, что в связи с перспективностью применения наказаний, альтернативных лишению свободы ведомство активно проводит работу по расширению сети исправительных центров в республике путем создания участков, на базе объектов предприятий где не хватает рабочей силы.

По итогам встречи стороны договорились ежеквартально проводить в отделе ФСИН по региону прямые линии с населением по вопросам, касающимся деятельности УИС и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Ролдугин поблагодарил общественников за конструктивное взаимодействие, в процессе которого совместно решаются многие проблемные вопросы, говорится в релизе.