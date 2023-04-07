Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

0

Один из четырёх разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии Амир Боков сдался силовикам в Малгобеке, сообщил газете «Ингушетия» источник в правоохранительных органах республики.

«Накануне Амир Боков явился с дядей в отдел полиции в Малгобеке, он дал признательные показания. Сейчас с Боковым работают сотрудники следственных органов», — сказал источник.

По его словам, у правоохранителей ест информация, что остальные боевики могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района и пока сдаваться не собираются. За ряд резонансных нападений на полицейских сейчас в Ингушетии ищут Микаила Мошхоевва, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева.

Как сообщалось ранее, 27 марта неизвестные лица обстреляли полицейских, находившихся на посту «Волга 14», в результате посягательства двое сотрудников были ранены.

Позднее, 3 апреля на окраине города Малгобека Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых неизвестными по ним был открыт огонь из автоматического оружия. В результате посягательства одному сотруднику причинено касательное огнестрельное ранение. Нападавшие скрылись с места происшествия.

В ночь с 5 на 6 апреля текущего года сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии заблокированы вооруженные лица, отказавшиеся сложить оружие. В ходе боестолкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения.

Ранее МВД Ингушетии была назначена награда в 3 млн руб. за информацию о бандгруппе, причастной в нападениях на силовиков в Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские спортсмены Али Цокаев и Магомет Евлоев усиленно готовятся к предстоящим серьёзным стартам
Глава Назрани посетил семью погибшего в результате столкновения с террористами полицейского
Студентам колледжа в Ингушетии вручили благодарственные сертификаты за сбор гумпомощи
Жители Ярославля привезли в Ингушетию более 780 граммов мефедрона
Ингушские вольники стали призёрами юношеского первенства России в Наро-Фоминске
Благоустройство общественных пространств стартует в ряде населенных пунктов Ингушетии
На муниципальных выборах в Ингушетии будет распределено 476 депутатских мандатов
В СКР завели дела по факту нападений на полицейских Ингушетии и Северной Осетии
Штраф 1,2 млн рублей заплатит жительница Ингушетии за попытку дачи взятки полицейскому
Ветераны МВД Ингушетии провели со студентами профилактическую беседу о вреде наркотиков
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших тульских полицейских

Главное

Яндекс.Метрика

 