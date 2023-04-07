Один из разыскиваемых за нападения на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

«Накануне Амир Боков явился с дядей в отдел полиции в Малгобеке, он дал признательные показания. Сейчас с Боковым работают сотрудники следственных органов», — сказал источник.

По его словам, у правоохранителей ест информация, что остальные боевики могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района и пока сдаваться не собираются. За ряд резонансных нападений на полицейских сейчас в Ингушетии ищут Микаила Мошхоевва, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева.

Как сообщалось ранее, 27 марта неизвестные лица обстреляли полицейских, находившихся на посту «Волга 14», в результате посягательства двое сотрудников были ранены.

Позднее, 3 апреля на окраине города Малгобека Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых неизвестными по ним был открыт огонь из автоматического оружия. В результате посягательства одному сотруднику причинено касательное огнестрельное ранение. Нападавшие скрылись с места происшествия.

В ночь с 5 на 6 апреля текущего года сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии заблокированы вооруженные лица, отказавшиеся сложить оружие. В ходе боестолкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения.

Ранее МВД Ингушетии была назначена награда в 3 млн руб. за информацию о бандгруппе, причастной в нападениях на силовиков в Ингушетии.