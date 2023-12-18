Экология

Около 90 несанкционированных мусорных свалок выявили в Ингушетии в уходящем году

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Около 90 несанкционированных мусорных свалок выявили в Ингушетии в уходящем году, проинформировал Главу республики Махмуд-Али Калиматова на встрече в Магасе руководитель Минприроды региона Саварбек Холохоев.

«На эту экологическую проблему я не раз обращал внимание во время совещаний в правительстве. Есть еще сложности с возникновением новых стихийных свалок — и здесь надо усилить работу с населением. Особо активно в этом вопросе следует себя проявлять муниципалитетам: выявлять и устранять такие несанкционированные свалки именно их обязанность», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Глава региона отметил, что наиболее успешно в этом вопросе показали себя администрации сельских поселений Барсуки и Инарки, а также города Магаса, где ликвидированы 9 из 10 объектов. В отношении руководителей нескольких административных округов Назрани прокуратурой города были возбуждены дела об административных правонарушениях. Результаты этой комплексной и добросовестной работы очевидны.

«Уверен, нужно сохранить темпы работы в ключевых направлениях. Региональному Минприроды проводить контрольные проверки на вверенных территориях, перепроверять с выездом на место представленные отчеты, тщательно следить за тем, насколько качественно устраняются ответственными должностными лицами выявленные нарушения. Главам муниципалитетов надо обратить внимание на это направление, я буду со всей строгостью требовать результаты», — добавил руководитель субъекта.

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